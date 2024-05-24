Названа сумма, в которую «Барселоне» обойдется увольнение Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта должен объявить о решении уволить главного тренера Хави в течение нескольких суток, предположительно, в понедельник.

По данным Marca, он по-прежнему намерен разорвать контракт со специалистом, несмотря на экономические трудности. Увольнение Хави обойдется «Барселоне» примерно в 20 миллионов евро.

Каталонский клуб уже достиг соглашения с 59-летним Хансом-Дитером Фликом. Немецкий специалист ждет информации от «блауграны» с подтверждением, что он станет преемником Хави.

Флик и сине-гранатовые провели переговоры в последние дни и подтвердили, что у них схожие позиции по условиям контракта, который еще должен быть одобрен и окончательно согласован.