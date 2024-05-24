Месси, Бускетс и Суарес пропустят далекий для «Интер Майами» выезд в Ванкувер

Нападающие «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес, а также полузащитник Серхио Бускетс не полетели на матч регулярного чемпионата МЛС с «Ванкувер Уайткэпс».

По данным USA Today, пропуск игры не связан с травмами. Футболистам предоставили отдых, поскольку на следующей неделе «Интер Майами» предстоят два домашних матча – 30 мая против «Атланты Юнайтед» и 2 июня – против «Сент-Луиса».

Сообщается, что на длительные авиаперелеты до Ванкувера и обратно у «цапель» уйдет в сумме примерно 12 часов.