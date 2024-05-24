Букмекерская контора станет партнером сборной России с контрактом на 1 миллиард рублей

Управляющий партнер БК PARI Дмитрий Сергеев сообщил, что у сборной России появится партнер-букмекер.

«По свежайшим слухам нашей песочницы казино букмекер «БетБум» станет официальным партнером сборной России по футболу.

Контракт на 3 года, общая сумма около 1 миллиарда рублей, плюс еще где-то 300 миллионов на активации за весь период», – написал Сергеев.