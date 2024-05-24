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    • Букмекерская контора станет партнером сборной России с контрактом на 1 миллиард рублей

    Букмекерская контора станет партнером сборной России с контрактом на 1 миллиард рублей

    Управляющий партнер БК PARI Дмитрий Сергеев сообщил, что у сборной России появится партнер-букмекер.

    «По свежайшим слухам нашей песочницы казино букмекер «БетБум» станет официальным партнером сборной России по футболу.

    Контракт на 3 года, общая сумма около 1 миллиарда рублей, плюс еще где-то 300 миллионов на активации за весь период», – написал Сергеев.

    • С 2017 года сборной России являлся другой букмекер – «Фонбет». Он подписал новый контракт с РФС в 2022 году, однако сборная России в нем упоминалась как одна из опций контракта, но не центральная.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: телеграм-канал «Тот самый Австриец»

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