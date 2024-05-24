Стало известно будущее Нгамале в «Динамо»

«Динамо» объявит о продлении контракта с вингером Муми Нгамалe после заклюительного матча сезона. По данным «Евро-Футбол.Ру», 29-летний камерунец уже подписал контракт, однако, как и в случае с главным тренером команды Марцелом Личкой, официальное объявление будет после игры с «Краснодаром».

При этом у Нгамалe было очень солидное предложение из Саудовской Аравии, но он решил остаться в Москве.