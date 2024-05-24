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    Стало известно будущее Нгамале в «Динамо»

    «Динамо» объявит о продлении контракта с вингером Муми Нгамалe после заклюительного матча сезона. По данным «Евро-Футбол.Ру», 29-летний камерунец уже подписал контракт, однако, как и в случае с главным тренером команды Марцелом Личкой, официальное объявление будет после игры с «Краснодаром».

    При этом у Нгамалe было очень солидное предложение из Саудовской Аравии, но он решил остаться в Москве.

    • Нгамалe выступает за «Динамо» с 2022 года.
    • В текущем сезоне он сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 передач.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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