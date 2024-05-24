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    Прогноз Канчельскиса на топ-3 РПЛ

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис спрогнозировал тройку призеров РПЛ.

    «Расклад будет такой: «Зенит» выиграет, «Краснодар» станет вторым, а третье место займeт «Динамо». Я смотрю реально на вещи. У «Краснодара» 53 очка, и они выйдут на домашний стадион, который будет переполнен болельщиками, так что там даже ничьей не будет.

    «Динамо» смогло воспользоваться чужими ошибками, но им очень тяжело будет в игре с «Краснодаром». Последний тур, но у «Зенита» больше шансов на титул, несмотря на отставание в два очка», – сказал Канчельскис.

    • 30-й тур РПЛ состоится завтра, 25 мая.
    • Все матчи стартуют в 16:30 мск.
    • Последние 5 сезонов РПЛ выиграл «Зенит».

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    Источник: Metaratings

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