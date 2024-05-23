Мостовой прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о скором переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Сафонов – хороший вратарь, но у него много ошибок даже в РПЛ, чего уж говорить о чемпионате Франции? У нас СМИ постоянно кого-то куда-то отправляют. Сколько таких историй было? Сафонов в «ПСЖ», Сергей Пиняев в «Манчестер Юнайтед», Федора Чалова в АПЛ провожали неоднократно.
А по итогу все получали хорошие контракты и оставались на своих местах. Таких сказок было предостаточно», – сказал Мостовой.
- Предполагается, что сделка по переходу Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая – начале июня.
- В текущем сезоне 25‑летний вратарь сыграл в 29 матчах РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 10 встреч на ноль.
- Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».