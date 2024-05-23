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    • Лещенко: «Весь российский футбол кричит, что «Зенит» – позор!»

    Лещенко: «Весь российский футбол кричит, что «Зенит» – позор!»

    Певец, болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о штрафе клубу за оскорбление «Зенита».

    • Болельщики москвичей кричали на матче с «Крыльями Советов»: «Зенит» – позор российского футбола!».

    «Вы знаете, не только «Динамо», весь футбол так кричит. Весь российский футбол! Пусть думает «Зенит» об этом, почему такая реакция у болельщиков. А штрафовать... Ну, наверное, какие-то санкции нужны по этому поводу, но я не вижу здесь оскорблений никаких. Понимаете, когда матершина на поле, то понятно, а здесь ничего. Это болельщики так свои чувства.

    Понятны ли мне их чувства? Да мне, честно говоря, это безразлично. Я смотрю футбол и меня не интересует всякая подоплека. Смотрю хороший, красивый, честный, порядочный футбол. Но я понимаю, почему болельщики недовольны, потому что у нас безумная разница в бюджетах, понимаете? Поэтому обидно, наверное, болельщикам. Вот и всe», – сказал Лещенко.

    • «Динамо» и «Зенит» претендуют на чемпионство.
    • Москвичи не брали чемпионство с 1976 года.

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    Источник: «ВсёПроСпорт»

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    Сегодня, 21:04
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    Комментарии (13)
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    ...уефан
    1716487734
    ...начал ты, Валерьяныч "я за все хорошее, против всей х*ни", а закончил "кабы, чего не вышло"...
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    VVM1964
    1716489108
    «Вы знаете, не только «Динамо», весь футбол так кричит. Весь российский футбол! Пусть думает «Зенит» об этом, почему такая реакция у болельщиков. - ЗОЛОТЫЕ СЛОВА !!!
    Ответить
    klimovich
    1716490384
    Футболисты очень ранимые стали. Надо штрафовать таких болельщиков и сажать на 15 суток. Ради этого и вводили Фан Айди, чтобы не было таких бесчинств на трибунах. Также считаю, что РФС нужно начать штрафовать тренеров, которые во время матчей кричат на своих игроков и критикуют их действия.
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    ягуар1979
    1716490828
    *** ну этот то соловей куда полез хайпа что ли совку не хватает)))
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    шахта Заполярная
    1716491284
    Хана тебе Лев, КДК тебе штраф выпишет. Будешь знать как на наше все покушаться.
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    WE ARE FOR PETER
    1716493698
    Вот старый то как заинтриговал и в кусты тут же,типа я с вами но бейтесь без меня)) если он по старости не понимает что зенит не позор российского футбола,то что говорить о всякой шелухе типа шляпа заполярная и этот жиртрест VVM1964,и им подобные ,вот они точно позорище как болельщики футбола
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    Алексей З
    1716495282
    Ну большинство не любят Зенит,ладно это их право , но в чём позор не пойму.
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    JIEGEHDA
    1716495884
    Ну для него это норма . Певец , пусть поёт дальше . А Зенит всё так же будет лучше . Как сказал Неймар " о нас говорят только те кто хуже нас , ведь те кто лучше нас , им не до нас". Всё очень просто . А так это круто . За 3 года стать чемпионами и ФНЛ и РПЛ . Лол
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    СпорЦмен
    1716496490
    Я тут почитал... :))) Б*ля, мясные обиженные Богом!!!
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