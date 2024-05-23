Лещенко: «Весь российский футбол кричит, что «Зенит» – позор!»

Певец, болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о штрафе клубу за оскорбление «Зенита».

Болельщики москвичей кричали на матче с «Крыльями Советов»: «Зенит» – позор российского футбола!».

«Вы знаете, не только «Динамо», весь футбол так кричит. Весь российский футбол! Пусть думает «Зенит» об этом, почему такая реакция у болельщиков. А штрафовать... Ну, наверное, какие-то санкции нужны по этому поводу, но я не вижу здесь оскорблений никаких. Понимаете, когда матершина на поле, то понятно, а здесь ничего. Это болельщики так свои чувства.

Понятны ли мне их чувства? Да мне, честно говоря, это безразлично. Я смотрю футбол и меня не интересует всякая подоплека. Смотрю хороший, красивый, честный, порядочный футбол. Но я понимаю, почему болельщики недовольны, потому что у нас безумная разница в бюджетах, понимаете? Поэтому обидно, наверное, болельщикам. Вот и всe», – сказал Лещенко.