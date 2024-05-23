Девушка Сафонова отреагировала на интерес «ПСЖ» к Матвею

Марина Кондратюк, девушка голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировала интерес «ПСЖ» к игроку.

«Хватит мне писать, по поводу новостей про Матвея. «Сити» с «Реалом» ещe не сказали своего слова», – написала девушка.

Предполагается, что сделка по переходу Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая – начале июня.

В текущем сезоне 25‑летний вратарь сыграл в 29 матчах РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 10 встреч на ноль.

Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».

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