«Ахмат» прокомментировал назначение 18-летнего Кадырова президентом клуба

Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала назначение на пост президента клуба 18-летнего Ахмата Кадырова.

«Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты.

Одним из вице-президентов клуба утвержден первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов.

Желаем удачи и успехов во благо родного клуба «Ахмат», – написали грозненцы.