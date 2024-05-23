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    • «Ахмат» прокомментировал назначение 18-летнего Кадырова президентом клуба

    «Ахмат» прокомментировал назначение 18-летнего Кадырова президентом клуба

    Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала назначение на пост президента клуба 18-летнего Ахмата Кадырова.

    «Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты.

    Одним из вице-президентов клуба утвержден первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов.

    Желаем удачи и успехов во благо родного клуба «Ахмат», – написали грозненцы.

    • Глава Чечни Рамзан Кадыров является почетным президентом «Ахмата».
    • Нынешний сезон клуб закончит на 10-м месте в РПЛ.
    • «Ахмат» непрерывно выступает в высшей лиге с 2008 года.

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    Источник: официальный сайт «Ахмата»

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