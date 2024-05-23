«Ахмат» прокомментировал назначение 18-летнего Кадырова президентом клуба

Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала назначение на пост президента клуба 18-летнего Ахмата Кадырова.
«Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты.
Одним из вице-президентов клуба утвержден первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов.
Желаем удачи и успехов во благо родного клуба «Ахмат», – написали грозненцы.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров является почетным президентом «Ахмата».
- Нынешний сезон клуб закончит на 10-м месте в РПЛ.
- «Ахмат» непрерывно выступает в высшей лиге с 2008 года.