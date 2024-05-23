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    • Орлов заявил, что «Зенит» не достоин 6-го подряд чемпионства

    Орлов заявил, что «Зенит» не достоин 6-го подряд чемпионства

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке РПЛ. На титул претендуют три клуба:

    «Да никто не достоин быть чемпионом, ни у одного нет чемпионской игры, это как лотерея сейчас. Ну правда, нет лидера по игре. «Сочи» играет с «Краснодаром»: «Сочи» стоит на вылет, а «Краснодар» в матче против них просто спасается еле-еле.

    Да и «Динамо» тоже два раза «отскочило». И если кто-то говорит, что у нас российский футбол прогрессирует, то я абсолютно думаю, что он регрессирует. И вижу это, понимаете, своим опытным взглядом. Ну а сейчас пусть победит сильнейший. И останется в истории чемпионом сезона-2023/24», – сказал Орлов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1716482955
    ...а вот здесь, Орлов прав!...
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    Desma
    1716483480
    Заголовок придумал "бомбардир", как всегда убогий. ЕГЭ в действии...........
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