Орлов заявил, что «Зенит» не достоин 6-го подряд чемпионства

Комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке РПЛ. На титул претендуют три клуба:

«Да никто не достоин быть чемпионом, ни у одного нет чемпионской игры, это как лотерея сейчас. Ну правда, нет лидера по игре. «Сочи» играет с «Краснодаром»: «Сочи» стоит на вылет, а «Краснодар» в матче против них просто спасается еле-еле.

Да и «Динамо» тоже два раза «отскочило». И если кто-то говорит, что у нас российский футбол прогрессирует, то я абсолютно думаю, что он регрессирует. И вижу это, понимаете, своим опытным взглядом. Ну а сейчас пусть победит сильнейший. И останется в истории чемпионом сезона-2023/24», – сказал Орлов.