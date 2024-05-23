«Руки чешутся»: Юран готов вернуться к работе

Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран открыт для предложений.

В апреле Юран уволен из нижегородского клуба.

Там тренер провел год.

В прошлом сезоне Юран обещал спасти «Пари НН» от вылета и сдержал слово.

«Я перезарядился и готов к работе. Руки уже чешутся. В Нижнем Новгороде тоже был опыт – ещe раз подтвердить, что если говорю, что что-то сделаю, то я всегда это делаю. Хочется окунуться в работу. Футбол – это наркотик, поэтому без него никуда. Только не к сожалению, а к счастью», – сказал Юран.