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    «Руки чешутся»: Юран готов вернуться к работе

    Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран открыт для предложений.

    • В апреле Юран уволен из нижегородского клуба.
    • Там тренер провел год.
    • В прошлом сезоне Юран обещал спасти «Пари НН» от вылета и сдержал слово.

    «Я перезарядился и готов к работе. Руки уже чешутся. В Нижнем Новгороде тоже был опыт – ещe раз подтвердить, что если говорю, что что-то сделаю, то я всегда это делаю. Хочется окунуться в работу. Футбол – это наркотик, поэтому без него никуда. Только не к сожалению, а к счастью», – сказал Юран.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1716481188
    ...не так руки чешутся, как язык)...
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    qwertyйцукен
    1716482011
    Хочется окунуться в работу.=== Вон Бавария никак не может тренера найти.Там работа.Гы гы
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    Цугундeр
    1716483646
    Правая,или левая?
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