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    • Бывший глава РПЛ оскорбил «Краснодар» и «Динамо» перед их матчем за чемпионство

    Бывший глава РПЛ оскорбил «Краснодар» и «Динамо» перед их матчем за чемпионство

    Юрий Заварзин, бывший глава РПЛ, оценил готовность «Краснодара» и «Динамо» к чемпионству.

    • Команды сыграют в 30-м туре РПЛ 25 мая.
    • «Динамо» станет чемпионом, если не проиграет.
    • «Краснодар» впервые в истории оформит титул, если победит и «Зенит» не выиграет у «Ростова».

    «У «Динамо», конечно, больше шансов, потому что им ничейка нужна, но «Краснодар» зато играет дома – они понесутся как сумасшедшие. Единственное, что обе команды в равных условиях – и те могут перегореть, ничего не показать, и эти. Думаю, что игра будет до гола, потому как одни забьют – закроются, вторые, наоборот.

    Обе команды бесхребетные. Если бы у них была какая-то харизма, чемпионский дух… Ни у одной, ни у другой команды этого нет», – сказал Заварзин.

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    Источник: Vprognoze.ru

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