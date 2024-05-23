Бывший глава РПЛ оскорбил «Краснодар» и «Динамо» перед их матчем за чемпионство

Юрий Заварзин, бывший глава РПЛ, оценил готовность «Краснодара» и «Динамо» к чемпионству.

Команды сыграют в 30-м туре РПЛ 25 мая.

«Динамо» станет чемпионом, если не проиграет.

«Краснодар» впервые в истории оформит титул, если победит и «Зенит» не выиграет у «Ростова».

«У «Динамо», конечно, больше шансов, потому что им ничейка нужна, но «Краснодар» зато играет дома – они понесутся как сумасшедшие. Единственное, что обе команды в равных условиях – и те могут перегореть, ничего не показать, и эти. Думаю, что игра будет до гола, потому как одни забьют – закроются, вторые, наоборот.

Обе команды бесхребетные. Если бы у них была какая-то харизма, чемпионский дух… Ни у одной, ни у другой команды этого нет», – сказал Заварзин.