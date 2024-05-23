Названы сроки окончания строительства стадиона «Торпедо»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил, что работы по строительству новой арены клуба будут завершены в октябре-ноябре 2026 года.
«Строительство идет с опережением графика. В конце этого года мы заканчиваем установку каркаса и крыши. А начиная с января 2026 года мы займемся внутренними коммуникациями.
Думаю, в октябре-ноябре 2026 года будет окончание стройки. Первоначально все шло к тому, что работы завершатся в 2027 году, мы немного перестроили график, ускорили процесс.
С января идем по графику, даже с некоторым опережением благодаря организации работ на площадке, увеличению мощностей, количества людей. Сейчас на стройплощадке работают порядка 320 человек в две смены. Процесс ускорен значительно», – сказал Волнушкин.
- Власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице 9 августа 2022 года.
- Основные работы стартовали 20 сентября 2022 года. В конце августа 2023 года готовность свайного фундамента основания арены оценивалась в 80%.
- Новый стадион, строящийся вместо снесенного, будет вмещать более 15 тыс. зрителей.