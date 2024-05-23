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    Названы сроки окончания строительства стадиона «Торпедо»

    Президент «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил, что работы по строительству новой арены клуба будут завершены в октябре-ноябре 2026 года.

    «Строительство идет с опережением графика. В конце этого года мы заканчиваем установку каркаса и крыши. А начиная с января 2026 года мы займемся внутренними коммуникациями.

    Думаю, в октябре-ноябре 2026 года будет окончание стройки. Первоначально все шло к тому, что работы завершатся в 2027 году, мы немного перестроили график, ускорили процесс.

    С января идем по графику, даже с некоторым опережением благодаря организации работ на площадке, увеличению мощностей, количества людей. Сейчас на стройплощадке работают порядка 320 человек в две смены. Процесс ускорен значительно», – сказал Волнушкин.

    • Власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице 9 августа 2022 года.
    • Основные работы стартовали 20 сентября 2022 года. В конце августа 2023 года готовность свайного фундамента основания арены оценивалась в 80%.
    • Новый стадион, строящийся вместо снесенного, будет вмещать более 15 тыс. зрителей.

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    Источник: ТАСС

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