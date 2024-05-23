Стало известно, на какой игре Сафонова в России присутствовали скауты «ПСЖ»

Скауты «ПСЖ» посещали товарищеский матч сборных России и Сербии, чтобы посмотреть за игрой вратаря Матвея Сафонова.
«Скауты французского клуба начали пристально следить за игрой Сафонова еще в начале года. Вообще они хотели приехать на матчи чемпионата, но тут возникла проблема: Fan ID.
Получилось ли у них посетить игры Кубка России, у меня информации нет. Однако, точно знаю, что они приезжали в Москву на игры России с Сербией и Парагваем.
Правда, в итоге посетить у них удалось всего один матч – вторая игра была отменена», – говорится в сообщении телеграм-канала «Мутко против».
- Игра Россия – Сербия (4:0) состоялась 21 марта в Москве.
- Предполагается, что сделка по переходу Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая – начале июня.
- В текущем сезоне 25‑летний вратарь сыграл в 29 матчах РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 10 встреч на ноль.