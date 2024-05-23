Стало известно, на какой игре Сафонова в России присутствовали скауты «ПСЖ»

Скауты «ПСЖ» посещали товарищеский матч сборных России и Сербии, чтобы посмотреть за игрой вратаря Матвея Сафонова.

«Скауты французского клуба начали пристально следить за игрой Сафонова еще в начале года. Вообще они хотели приехать на матчи чемпионата, но тут возникла проблема: Fan ID.

Получилось ли у них посетить игры Кубка России, у меня информации нет. Однако, точно знаю, что они приезжали в Москву на игры России с Сербией и Парагваем.

Правда, в итоге посетить у них удалось всего один матч – вторая игра была отменена», – говорится в сообщении телеграм-канала «Мутко против».