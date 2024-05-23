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    • Радимов высказался об информации о переходе Сафонова в «ПСЖ»

    Радимов высказался об информации о переходе Сафонова в «ПСЖ»

    Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы» и «Зенита» Владислав Радимов сказал, что плохо верит в информацию о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Ну вот вы верите? Это как может быть, так и не может. Я плохо верю в подобные новости, потому что наши клубы не играют в еврокубках. Одно дело – смотреть Сафонова в РПЛ, а другое дело – в еврокубках. Это не сопоставить. Было бы так, тогда можно было бы говорить, он вполне мог бы это заслужить своей игрой. А сейчас, да еще и за такую сумму… Хотя применительно к «ПСЖ» это, вероятнее всего, копейки», – сказал Радимов.

    • В текущем сезоне 25‑летний Сафонов сыграл в 29 матчах РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 10 встреч на ноль.
    • Сайт Legalbet сообщал, что «ПСЖ» видит в Сафонове дублера для Джанлуиджи Доннаруммы вместо Кейлора Наваса.
    • «Чемпионат» написал, что клубы обсуждают сумму сделки в размере 20 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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