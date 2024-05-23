Оздоев сравнил уровень РПЛ и греческой Суперлиги

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев объяснил, чем греческая Суперлига отличается от российской Премьер-лиги.

«В целом уровень РПЛ выше, чем у чемпионата Греции – если мы возьмем все команды. Единственное отличие от России: первая четверка в Греции плюс-минус одинакового уровня, тут каждая [команда] может бороться за чемпионство. В России же есть большой гегемон – это «Зенит». Одна команда. В Греции такого нет.

В этом есть определенные плюсы для чемпионата Греции. Но не знаю, как было раньше – это мой первый год в чемпионате Греции. То, что четыре команды сильного уровня, доказывают и результаты на европейской арене. ПАОК дошел до четвертьфинала Лиги конференций, «Олимпиакос» вообще вышел в финал.

Но есть большая пропасть уже дальше: вот четверка команд, про которую говорил, а потом – огромная яма по уровню с остальными. В России более сбалансированная лига, если мы берем остальные команды», – сказал Оздоев.