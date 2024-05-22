Новые данные о состоянии Тюкавина перед потенциально чемпионским матчем «Динамо»

Стало известно, успеет ли форвард «Динамо» Константин Тюкавин восстановиться от травмы до выездной игры с «Краснодаром».
Сообщалось, что у нападающего повреждение левого голеностопного сустава.
По информации «СЭ», восстановление Тюкавина идет по плану. В ближайшие дни он должен вернуться к тренировкам в общей группе.
Тренерский штаб рассчитывает на игрока, который в любом случае отправится с командой на потенциально чемпионский матч.
- В субботу, 25 мая, «Краснодар» примет «Динамо» в 30-м туре РПЛ. Начало – в 16:30 мск.
- Если московская команда не проиграет, то станет чемпионом впервые с 1976 года.
- Тюкавин в этом сезоне забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.