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    • Новые данные о состоянии Тюкавина перед потенциально чемпионским матчем «Динамо»

    Новые данные о состоянии Тюкавина перед потенциально чемпионским матчем «Динамо»

    Стало известно, успеет ли форвард «Динамо» Константин Тюкавин восстановиться от травмы до выездной игры с «Краснодаром».

    Сообщалось, что у нападающего повреждение левого голеностопного сустава.

    По информации «СЭ», восстановление Тюкавина идет по плану. В ближайшие дни он должен вернуться к тренировкам в общей группе.

    Тренерский штаб рассчитывает на игрока, который в любом случае отправится с командой на потенциально чемпионский матч.

    • В субботу, 25 мая, «Краснодар» примет «Динамо» в 30-м туре РПЛ. Начало – в 16:30 мск.
    • Если московская команда не проиграет, то станет чемпионом впервые с 1976 года.
    • Тюкавин в этом сезоне забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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