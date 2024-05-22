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    • Генич назвал лучший вариант для продолжения карьеры Джикии

    Генич назвал лучший вариант для продолжения карьеры Джикии

    Комментатор Константин Генич считает, что защитнику Георгию Джикии стоит перейти в «Рубин» после ухода из «Спартака».

    «Но если просто погадать, где он сейчас может оказаться. Вот на мой взгляд, исключительно на мой, идеальный вариант для Джикии, просто суперский, – это «Рубин». Вот прямо, вот как влитой.

    Поэтому вот Вуячич, да, с лидерскими качествами, Джикия, и ещe там, я не знаю, это может быть Тесленко, или это, может, ещe кого-то, Грицаенко, третьим центральным защитником. Но так как схема подразумевает три центральных, ну это вообще просто песня была бы, и там какого-нибудь бегунка типа Рожкова или Безрукова слева держать, ну чтобы он успевал назад возвращаться. Но это вопрос вот моих мыслей.

    Классная инфраструктура, классные условия, прекрасный город, есть задачи, есть финансы у команды, есть нужда в центральном защитнике, с учeтом того, что Мартынович заканчивает. Вот Казань для Георгия была бы супервариантом», – сказал Генич.

    • Ранее «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.
    • В этом сезоне защитник провел 12 матчей за красно-белых.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:07
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    Комментарии (6)
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    The only one
    1716372615
    Генич: "лучший вариант для продолжения карьеры Джикии- стать комментатором вместо меня. Классная инфраструктура, классные условия, прекрасный город, есть задачи, есть финансы. Вот для Георгия был бы супер вариант"
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    СпорЦмен
    1716376318
    Джекия должен ехать в Голандию. Отличное продолженте карьеры, на улице Красных Фонарей, для пиТарасовских. Мечта для любого болельшика срамтака. :))))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1716378080
    Разве эта хряковская дырища кому нужна?. Гыгыгы
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