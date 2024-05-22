Генич назвал лучший вариант для продолжения карьеры Джикии

Комментатор Константин Генич считает, что защитнику Георгию Джикии стоит перейти в «Рубин» после ухода из «Спартака».

«Но если просто погадать, где он сейчас может оказаться. Вот на мой взгляд, исключительно на мой, идеальный вариант для Джикии, просто суперский, – это «Рубин». Вот прямо, вот как влитой.

Поэтому вот Вуячич, да, с лидерскими качествами, Джикия, и ещe там, я не знаю, это может быть Тесленко, или это, может, ещe кого-то, Грицаенко, третьим центральным защитником. Но так как схема подразумевает три центральных, ну это вообще просто песня была бы, и там какого-нибудь бегунка типа Рожкова или Безрукова слева держать, ну чтобы он успевал назад возвращаться. Но это вопрос вот моих мыслей.

Классная инфраструктура, классные условия, прекрасный город, есть задачи, есть финансы у команды, есть нужда в центральном защитнике, с учeтом того, что Мартынович заканчивает. Вот Казань для Георгия была бы супервариантом», – сказал Генич.