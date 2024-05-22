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    • «Торпедо» отказалось от «Лужников» в качестве основной арены

    «Торпедо» отказалось от «Лужников» в качестве основной арены

    Президент «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил, что основным стадионом «Торпедо» в следующем первенстве Первой лиги станет «Арена Химки». В текущем сезоне эту роль для черно-белых выполняли «Лужники»

    «Домашней будет «Арена Химки», резервной – «Лужники». До меня как руководителя клуб начинал сезон в «Лужниках», поэтому важно было выполнить перед болельщиками все обязательства, которые были перед началом сезона.

    В Химках более компактная, более домашняя обстановка. В Москве большой стадион, и даже многочисленная гвардия болельщиков растворяется. А здесь даже при таком небольшом количестве наших болельщиков совершенно другая история», – сказал Волнушкин.

    • «Арена Химки» вмещает 18 636 зрителей, БСА «Лужники» – 73 189.
    • «Торпедо» занимает 10-е место в Первой лиге с 44 очками после 33 матчей.

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    Источник: ТАСС

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