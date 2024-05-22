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    • Ташуев раскритиковал «Спартак» за назначение иностранцев и игру: «Где спартаковские кружева?»

    Ташуев раскритиковал «Спартак» за назначение иностранцев и игру: «Где спартаковские кружева?»

    Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев считает, что с назначениями иностранных специалистов «Спартак» теряет стилистику своей игры.

    – С чем связана динамика назначения в «Спартак» тренеров с Балкан?

    – И из других стран много было тренеров. Тем, кто плохо учился в школе, можно выучить географию Европы (смеется). Сложно сказать, почему выбор делается в пользу иностранцев.

    У нас же и спортивные директора назначаются не из числа россиян, я этого до конца не понимаю. Если у нас не хватает менеджеров, то их надо обучать.

    В «Спартаке» был англичанин спортивным директором (Пол Эшуорт – Спортс), потом – Томаш Амарал из Португалии. Они и тянут за собой иностранных тренеров. Думаю, что с нами, российскими тренерами, им тяжелее найти общий язык. Но это только мои догадки.

    Я скажу элементарную вещь: «Спартак» – народная команда с огромной армией болельщиков, воспитанных на футболе Нетто и Сальникова, Бескова и Романцева. Это была романтика, красивая игра, выдающиеся личности.

    А сегодня идут по другому пути, «Спартак» европеизируют. Видимо, мода сегодня на иностранцев. Но важнее стилистика. Где этот комбинационный футбол, спартаковские кружева, тотальное владение мячом?

    Станкович – известный футболист, в «Црвене Звезде» выиграл титулы, но там даже неизвестные тренеры почти всегда выигрывают. Как и в «Ференцвароше». «Спартак» же должен побеждать и радовать своих болельщиков яркой игрой.

    • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 49 очками после 29 туров.
    • С нового сезона главным тренером команды станет Деян Станкович.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1716364177
    Были у спартака и российские тренеры-Черчесов, Карпин, Аленичев, Кононов, и что толку, шанс у них был, они им не воспользовались, что теперь их по второму кругу прогонять?
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    ...уефан
    1716364883
    ...какие нах кружева!? Вспомнил бы ещё "Докторскую" по 2,20...
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    lek!
    1716366004
    Сергей до последнего ждал приглашения и обиделся . Ну нет унас тренера сейчас хорошего .
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    rash1959
    1716366073
    Вот пусть отечественные ташуевы и тренерует дальше факелы-)(уякелы
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