Агент Головина рассказал о планах игрока на отпуск

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал о планах игрока на межсезонье.

«Саша восстанавливается, динамика положительная. Все идет по плану. Будем надеяться, что в первый день сборов он будет в общей группе игроков тренироваться. Александр в ближайшие несколько дней вернется в Россию в отпуск», – сказал Клюев.