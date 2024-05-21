Агент Головина рассказал о планах игрока на отпуск

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал о планах игрока на межсезонье.
«Саша восстанавливается, динамика положительная. Все идет по плану. Будем надеяться, что в первый день сборов он будет в общей группе игроков тренироваться. Александр в ближайшие несколько дней вернется в Россию в отпуск», – сказал Клюев.
- В последний раз Головин выходил на поле 7 апреля, позднее он получил травму.
- 27-летний хавбек в этом сезоне провел 27 матчей за «Монако», забил 6 голов, отдал 6 передач.