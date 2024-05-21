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    • В Израиле установили новый рекорд по числу ударов в серии пенальти

    В Израиле установили новый рекорд по числу ударов в серии пенальти

    В матче плей-офф третьей лиги Израиля за выход во второй дивизион клубы «Димона» и «Шимшон» провели серию послематчевых пенальти из 56 ударов. Реализовано было 45.

    Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 2:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Димоны», одержавшие победу со счетом 23:22.

    По информации книги рекордов Гиннесса, предыдущая самая длинная серия пенальти состоялась в 2005 году, когда «Палас» обыграл «Сивикс» в финале Кубка Намибии (2:2, по пенальти 17:16). Тогда команды нанесли 48 ударов по воротам.

    Источник: РИА Новости

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