В Израиле установили новый рекорд по числу ударов в серии пенальти

В матче плей-офф третьей лиги Израиля за выход во второй дивизион клубы «Димона» и «Шимшон» провели серию послематчевых пенальти из 56 ударов. Реализовано было 45.

Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 2:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Димоны», одержавшие победу со счетом 23:22.

По информации книги рекордов Гиннесса, предыдущая самая длинная серия пенальти состоялась в 2005 году, когда «Палас» обыграл «Сивикс» в финале Кубка Намибии (2:2, по пенальти 17:16). Тогда команды нанесли 48 ударов по воротам.