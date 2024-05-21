Тухель заинтересован только в работе с клубом АПЛ

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель принял решение о своем будущем. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, сейчас специалист готов принимать предложения только от клубов АПЛ. Если же он не сможет найти себе места, то возьмет паузу в карьере.

Контракт «Баварии» с Тухелем действует до 30 июня 2025 года, но будет расторгнут в случае договоренности тренера с другим клубом. Таким образом, «Бавария» не претендует на компенсацию за переход. При этом мюнхенцы выплатят Тухелю более 10 миллионов евро.