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    Талалаев прокомментировал возвращение «Химок» в РПЛ

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после матча 33-го тура Первой лиги с «Кубанью» (1:0) объяснил, как команда решила задачу возвращенияя в элиту.

    – За счет чего вам удалось за год решить задачу возвращения в РПЛ?

    – Мы все этого очень хотели. Сохранили игроков, голодных до футбола, собрали вокруг себя людей, в которых не сомневаемся. У тренерского штаба был опыт выступлений в этой лиге, у руководства клуба – большое стремление достичь цели.

    Наш инвестор, кстати, избавил нас своим вмешательством от легкого головокружения после успехов в Кубке России. Приехал и объяснил: задача – выиграть первенство лиги, а не воевать на два фронта, поскольку команда не настолько укомплектована, чтобы быть лучшей и там, и там. Хотя за Кубок я ребят поблагодарил: мы не пропустили ни одного мяча с игры, было очень обидно вылетать от «Ростова».

    Теперь главная задача решена. Это позволяет нам рассчитывать на еще большее внимание руководителей, слышал, что на последнюю игру сезона собирается приехать губернатор Подмосковья, мы с ним встречались, когда я тренировал «Химки» в свой первый заход и выводил их в РПЛ.

    Сейчас есть уверенность, что все вместе, включая болельщиков, которые поддерживали нас в том числе в Краснодаре, мы продолжим строить команду и клуб. Вы спросили, за счет чего удалось решить задачу выхода, но, поверьте, глобально перед нами стоит цель другого порядка.

    – Какого именно?

    – Как говорит Станслав Черчесов, мужчины должны ставить цель и добиваться ее, а мечтают пусть девушки. Поэтому узнаете позже.

    • «Химки» лидируют в Первой лиге с 63 очками после 33 матчей и досрочно завоевали место в РПЛ.
    • Подмосковная команда выступала в элите в сезонах 2007–2009 и 2020/21–2022/23.

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    Источник: официальный сайт «Химок»

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