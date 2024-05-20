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    Динамовец Чавес рассказал, чего ему не хватает в России

    Полузащитник «Динамо» Луис Чавес ответил на вопросы о дебютном сезоне в московской команде.

    «Я считаю, что для меня сезон прошeл довольно ровно. Потребовалось несколько матчей, чтобы адаптироваться. Сейчас, считаю, довольно быстро вышел на свой уровень.

    Марцел Личка сказал, что ему больше всего в России не хватает чешского пива? Мне не хватает мексиканского пива и текилы. В России местное пиво не пробовал», – сказал Чавес.

    • Прошлым летом хавбек перешел из «Пачуки».
    • Его статистика: 31 матч, 4 гола, 2 ассиста.
    • Контракт Чавеса с «Динамо» рассчитан до 2027 года.

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    Источник: «Советский спорт»

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