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    • Агент Миранчука ответил на вопрос о возвращении Алексея в Россию

    Агент Миранчука ответил на вопрос о возвращении Алексея в Россию

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, не исключил, что игрок вернется в РПЛ в обозримом будущем.

    – Как дела у Алексея Миранчука?

    – Есть обидное поражение в финале Кубка. Но есть шанс на победу в финале Лиги Европы, хотя понимаем, что с Леверкузеном будет трудно.

    – Что касается будущего?

    – Есть год контракта. Если предложения поступят, Алексей будет принимать решение.

    – Он готов вернуться в Россию?

    – Мне сложно сказать. Может быть, на какое-либо хорошее предложение.

    • Миранчук в Италии с 2020 года.
    • В этом сезоне российский хавбек забил 4 гола и сделал 12 ассистов в 40 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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