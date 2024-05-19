Агент Миранчука ответил на вопрос о возвращении Алексея в Россию

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, не исключил, что игрок вернется в РПЛ в обозримом будущем.
– Как дела у Алексея Миранчука?
– Есть обидное поражение в финале Кубка. Но есть шанс на победу в финале Лиги Европы, хотя понимаем, что с Леверкузеном будет трудно.
– Что касается будущего?
– Есть год контракта. Если предложения поступят, Алексей будет принимать решение.
– Он готов вернуться в Россию?
– Мне сложно сказать. Может быть, на какое-либо хорошее предложение.
- Миранчук в Италии с 2020 года.
- В этом сезоне российский хавбек забил 4 гола и сделал 12 ассистов в 40 матчах.