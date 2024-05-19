В воскресенье, 19 мая, в 34-м туре французской Лиги 1 сыграют «Гавр» и «Марсель». Игра состоится в Гавре, начало – в 22:00 (мск).

«Гавр»

Команда Луки Эльснера набрала 32 очка и занимает 15-е место. «Гавр» добыл 7 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей – 33:43.

Отрыв от зоны переходных матчей – 3 очка.

«Марсель»

«Марсель» набрал 47 очков и располагается на 8-м месте. Подопечные Жана-Луи Гассе добыли 12 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 50:40.

Отставание от еврокубкового места – 3 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Гавр» – «Марсель»

«Гавр» устроит минимальное поражение – вряд ли «Мец» с 16-й позиции выиграет свой матч в 10 голов. «Марселю» нужно чудо, чтобы попасть в еврокубки – своя победа и поражения 2 конкурентов. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.80.