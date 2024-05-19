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    «Гавр» – «Марсель»: прогноз на матч 34 тура Лиги 1, 19 мая

    В воскресенье, 19 мая, в 34-м туре французской Лиги 1 сыграют «Гавр» и «Марсель». Игра состоится в Гавре, начало – в 22:00 (мск).

    «Гавр»

    Команда Луки Эльснера набрала 32 очка и занимает 15-е место. «Гавр» добыл 7 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей – 33:43.

    Отрыв от зоны переходных матчей – 3 очка.

    «Марсель»

    «Марсель» набрал 47 очков и располагается на 8-м месте. Подопечные Жана-Луи Гассе добыли 12 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 50:40.

    Отставание от еврокубкового места – 3 очка.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 08.10.23 «Марсель» – «Гавр» – 3:0;
    • 17.01.09 «Марсель» – «Гавр» – 2:0;
    • 23.08.08 «Гавр» – «Марсель» – 0:1;
    • 05.02.03 «Марсель» – «Гавр» – 2:0;
    • 21.09.02 «Гавр» – «Марсель» – 1:3.

    Прогноз на матч «Гавр» – «Марсель»

    «Гавр» устроит минимальное поражение – вряд ли «Мец» с 16-й позиции выиграет свой матч в 10 голов. «Марселю» нужно чудо, чтобы попасть в еврокубки – своя победа и поражения 2 конкурентов. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.80.

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    «Гавр» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

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