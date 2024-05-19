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    • «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч 38 тура английской Премьер-лиги, 19 мая

    «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч 38 тура английской Премьер-лиги, 19 мая

    В 38 туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном». Игра состоится в воскресенье, 19 мая, начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Ливерпуль»

    Команда Юргена Клоппа с 79 очками занимает третью строчку в турнирной таблице. «Ливерпуль» выиграл 23 матча, в 10 поединках сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда забила 84 гола и пропустила 41 мяч.

    В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Астон Виллой» – 3:3.

    «Вулверхэмптон»

    Команда занимает 13 место в турнирной таблице, имеет в своем активе 46 очков. «Вулверхэмптон» выиграл 13 матчей, в семи играх сыграл вничью и потерпел 17 поражений. Команда забила 50 голов и пропустила 63 мяча.

    В предыдущем матче «Вулверхэмптон» проиграл «Кристалл Пэласу» со счетом 1:3.

    Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»

    «Ливерпуль» выиграл два из трех последних очных матчей команд, еще в одной встрече победил «Вулверхэмптон». В предстоящем поединке поставим на «Ливерпуль» – 1.15.

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    Источник: «Бомбардир»

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