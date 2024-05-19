В 38 туре АПЛ «Брайтон» на своем поле сыграет с «Манчестером Юнайтед». Игра состоится в воскресенье, 19 мая, начнется в 18:00 по московскому времени.

«Брайтон»

Команда занимает десятое место в турнирной таблице, имеет в своем активе 48 очков. «Брайтон» выиграл 12 матчей, столько же раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений. Команда забила 55 голов и пропустила 60 мячей.

В предыдущем матче команда уступила лондонскому «Челси» со счетом 1:2.

Команда с 57 баллами идет на восьмом месте в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» выиграл 17 матчей, в шести встречах сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Команда забила 55 голов и пропустила 58 мячей.

В предыдущем поединке «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» со счетом 3:2.

Прогноз на матч «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед»

«Брайтон» выиграл две из трех последних очных матчей. Еще в одном поединке победил «Манчестер Юнайтед». В предстоящей встрече сделаем ставку на победу гостей или ничью (1.70).