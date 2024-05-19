В воскресенье, 19 мая, в 37-м туре испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Райо Вальекано». Игра состоится в Барселоне, начало – в 20:00 (мск).

«Барселона»

Команда Хави занимает 2-е место в Примере, набрав 79 очков. «Барселона» добыла 24 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, разница мячей – 74:43.

Отрыв команды от 3-го места – 4 очка.

«Райо Вальекано»

Гости предстоящей игры набрали 38 очков и находятся на 15-м месте. Подопечные Иньиго Переса добыли 8 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 29:44.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Барселона» – «Райо Вальекано»

Победа гарантирует «Барселоне» 2-е место по итогам сезона. Полагаем, каталонцы добудут ее красиво. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.75.