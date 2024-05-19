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    • «Барселона» – «Райо Вальекано»: прогноз на матч 37 тура Примеры, 19 мая

    «Барселона» – «Райо Вальекано»: прогноз на матч 37 тура Примеры, 19 мая

    В воскресенье, 19 мая, в 37-м туре испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Райо Вальекано». Игра состоится в Барселоне, начало – в 20:00 (мск).

    «Барселона»

    Команда Хави занимает 2-е место в Примере, набрав 79 очков. «Барселона» добыла 24 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, разница мячей – 74:43.

    Отрыв команды от 3-го места – 4 очка.

    «Райо Вальекано»

    Гости предстоящей игры набрали 38 очков и находятся на 15-м месте. Подопечные Иньиго Переса добыли 8 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 29:44.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 25.11.23 «Райо Вальекано» – «Барселона» – 1:1;
    • 26.04.23 «Райо Вальекано» – «Барселона» – 2:1;
    • 13.08.22 «Барселона» – «Райо Вальекано» – 0:0;
    • 24.04.22 «Барселона» – «Райо Вальекано» – 0:1;
    • 27.10.21 «Райо Вальекано» – «Барселона» – 1:0.

    Прогноз на матч «Барселона» – «Райо Вальекано»

    Победа гарантирует «Барселоне» 2-е место по итогам сезона. Полагаем, каталонцы добудут ее красиво. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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