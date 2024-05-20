Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Хави рассказал о необходимости встречи с Лапортой

    Главный тренер «Барселоны» Хави после матча 37-го тура Примеры с «Райо Вальекано» (3:0) сказал, что ему предстоит встреча с президентом «блауграны» Жоаном Лапортой, которая может коснуться продолжения их сотрудничества. По словам тренера, он уже общался со спортивным директором клуба Деку и вице-президентом «Барселоны» Рафой Юсте.

    «Если у меня будут новости, я как всегда сообщу вам. Если мы не увидимся с Жоаном Лапортой сейчас, то увидимся завтра, послезавтра… У меня с руководством постоянный контакт. На днях он поздравил меня с победой [над «Альмерией»].

    Мы с ним должны поговорить, но я спокоен. Я встречался с Деку, Юсте, и я ощутил спокойствие и уравновешенность с их стороны. Никто не говорил мне об обратном.

    Должно быть единство. Три недели назад мы говорили о единстве, проекте, надеждах, амбициях… Мое мнение с тех пор не изменилось, хотя многие высказались об этом. Хочу начать следующий сезон с максимальным энтузиазмом», – сказал Хави.

    • Сообщалось, что президент «Барселоны» решил прекратить сотрудничество с главным тренером по окончании сезона после его заявлений об экономической ситуации в клубе.
    • Сине-гранатовые должны заплатить 20 миллионов евро компенсации, если уволят тренера и его штаб.
    • 25 апреля Лапорта заявлял, что Хави останется главным тренером команды.

    Новости по теме
    Примера. «Барселона» разгромила «Райо» (3:0), «Реал» не удержал 4:1 против «Вильярреала» (4:4), у Сорлота покер
    «Барселона» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
    «Барселона» – «Райо Вальекано»: прогноз на матч 37 тура Примеры, 19 мая
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:17
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+