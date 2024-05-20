Хави рассказал о необходимости встречи с Лапортой

Главный тренер «Барселоны» Хави после матча 37-го тура Примеры с «Райо Вальекано» (3:0) сказал, что ему предстоит встреча с президентом «блауграны» Жоаном Лапортой, которая может коснуться продолжения их сотрудничества. По словам тренера, он уже общался со спортивным директором клуба Деку и вице-президентом «Барселоны» Рафой Юсте.

«Если у меня будут новости, я как всегда сообщу вам. Если мы не увидимся с Жоаном Лапортой сейчас, то увидимся завтра, послезавтра… У меня с руководством постоянный контакт. На днях он поздравил меня с победой [над «Альмерией»].

Мы с ним должны поговорить, но я спокоен. Я встречался с Деку, Юсте, и я ощутил спокойствие и уравновешенность с их стороны. Никто не говорил мне об обратном.

Должно быть единство. Три недели назад мы говорили о единстве, проекте, надеждах, амбициях… Мое мнение с тех пор не изменилось, хотя многие высказались об этом. Хочу начать следующий сезон с максимальным энтузиазмом», – сказал Хави.