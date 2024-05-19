В воскресенье, 19 мая, в 37-м туре итальянской Серии А сыграют «Интер» и «Лацио». Игра состоится в Милане, начало – в 19:00 (мск).
«Интер»
Команда Симоне Индзаги досрочно стала чемпионом и на данный момент имеет в активе 92 очка. «Интер» добыл 29 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 86:19.
«Лацио»
Римляне набрали 59 очков и находятся на 7-м месте в таблице. Подопечные Игора Тудора добыли 18 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 47:37.
«Лацио» отстает от «Аталанты», занимающей место в зоне Лиги чемпионов, на 4 очка, сыграв на матч больше.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 17.12.23 «Лацио» – «Интер» – 0:2;
- 30.04.23 «Интер» – «Лацио» – 3:1;
- 26.08.22 «Лацио» – «Интер» – 3:1;
- 09.01.22 «Интер» – «Лацио» – 2:1;
- 16.10.21 «Лацио» – «Интер» – 3:1.
Прогноз на матч «Интер» – «Лацио»
У «Лацио» еще есть теоретические шансы завоевать место в ЛЧ. Для этого нужно побеждать немотивированного чемпиона, что вряд ли удастся. Прогноз – Х2 с коэффициентом 2.25.