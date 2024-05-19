В воскресенье, 19 мая, в 37-м туре итальянской Серии А сыграют «Интер» и «Лацио». Игра состоится в Милане, начало – в 19:00 (мск).

«Интер»

Команда Симоне Индзаги досрочно стала чемпионом и на данный момент имеет в активе 92 очка. «Интер» добыл 29 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 86:19.

Римляне набрали 59 очков и находятся на 7-м месте в таблице. Подопечные Игора Тудора добыли 18 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 47:37.

«Лацио» отстает от «Аталанты», занимающей место в зоне Лиги чемпионов, на 4 очка, сыграв на матч больше.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Интер» – «Лацио»

У «Лацио» еще есть теоретические шансы завоевать место в ЛЧ. Для этого нужно побеждать немотивированного чемпиона, что вряд ли удастся. Прогноз – Х2 с коэффициентом 2.25.