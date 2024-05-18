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    Радимов оценил уход Джикии из «Спартака»

    Владислав Радимов высказался о том, что Георгий Джикия покидает «Спартак».

    «Не думаю, что уход Джикии – это потеря для «Спартака». Когда‑то у всех заканчивается история. Если бы он сейчас закончил карьеру, думаю, ему бы нашли работу в «Спартаке».

    Наверное, найдутся команды, где он будет востребован. Но ему надо поддерживать себя в форме. Абаскаль не нашел с ним языка. Там был конфликт. Слишкович тоже не нашел Джикии места.

    У Георгия, мы знаем, есть проблемы с формой. А так он футболист высокого уровня. Неслучайно вызывался в сборную», – заявил Радимов.

    • 30-летний Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов в 214 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
    • Со «Спартаком» центрбек выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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