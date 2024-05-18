38-летний Навас не покинет «Севилью» – с капитаном продлили контракт на особых условиях

«Севилья» объявила о заключении нового соглашения с Хесусом Навасом.

Это произошло через два дня после новости об уходе 38-летнего футболиста в качестве свободного агента.

Навас пожаловался в соцсетях, что ему не предложили остаться в родном клубе, после чего решение по нему было изменено.

С капитаном продлили контракт на особых условиях:

до конца 2024 года;

без зарплаты (будет переводиться в благотворительный фонд);

защитник закончит карьеру после истечения срока контракта;

затем он сам выберет должность в клубе.

Навас провел в «Севилье» 17 сезонов. Его статистика: 688 матчей, 39 голов, 119 ассистов, 8 трофеев (рекорд).