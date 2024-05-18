38-летний Навас не покинет «Севилью» – с капитаном продлили контракт на особых условиях

«Севилья» объявила о заключении нового соглашения с Хесусом Навасом.
Это произошло через два дня после новости об уходе 38-летнего футболиста в качестве свободного агента.
Навас пожаловался в соцсетях, что ему не предложили остаться в родном клубе, после чего решение по нему было изменено.
С капитаном продлили контракт на особых условиях:
- до конца 2024 года;
- без зарплаты (будет переводиться в благотворительный фонд);
- защитник закончит карьеру после истечения срока контракта;
- затем он сам выберет должность в клубе.
Навас провел в «Севилье» 17 сезонов. Его статистика: 688 матчей, 39 голов, 119 ассистов, 8 трофеев (рекорд).