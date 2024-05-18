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    • 38-летний Навас не покинет «Севилью» – с капитаном продлили контракт на особых условиях

    38-летний Навас не покинет «Севилью» – с капитаном продлили контракт на особых условиях

    «Севилья» объявила о заключении нового соглашения с Хесусом Навасом.

    Это произошло через два дня после новости об уходе 38-летнего футболиста в качестве свободного агента.

    Навас пожаловался в соцсетях, что ему не предложили остаться в родном клубе, после чего решение по нему было изменено.

    С капитаном продлили контракт на особых условиях:

    • до конца 2024 года;
    • без зарплаты (будет переводиться в благотворительный фонд);
    • защитник закончит карьеру после истечения срока контракта;
    • затем он сам выберет должность в клубе.

    Навас провел в «Севилье» 17 сезонов. Его статистика: 688 матчей, 39 голов, 119 ассистов, 8 трофеев (рекорд).

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    Источник: сайт «Севильи»

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