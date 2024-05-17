Известны причины отказа «Спартака» от Черчесова и Ивича

«Спартак» действительно рассматривал на пост главного тренера Станислава Черчесова и Владимира Ивича.

С лета «Спартак» примет Деян Станкович.

«Ивич при переговорах он показался зажатым, сдержанным, флегматичным человеком. А в «Спартаке» сочли, что одна из главных задач – встряхнуть команду, наполнить ее позитивом. С бывшим главным тренером «Краснодара» это казалось едва ли возможным – у него другие сильные стороны.

Что же касается лично Станислава Черчесова, то сказались опасения некоторых руководителей «Лукойла», что его не примут болельщики», – написал источник.