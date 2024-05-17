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    Известны причины отказа «Спартака» от Черчесова и Ивича

    «Спартак» действительно рассматривал на пост главного тренера Станислава Черчесова и Владимира Ивича.

    «Ивич при переговорах он показался зажатым, сдержанным, флегматичным человеком. А в «Спартаке» сочли, что одна из главных задач – встряхнуть команду, наполнить ее позитивом. С бывшим главным тренером «Краснодара» это казалось едва ли возможным – у него другие сильные стороны.

    Что же касается лично Станислава Черчесова, то сказались опасения некоторых руководителей «Лукойла», что его не примут болельщики», – написал источник.

    • Ивич весной уволен из «Краснодара».
    • Черчесов летом уволен из «Ференцвароша», и заменил его как раз Станкович.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    Янвapь 69
    1715957311
    Нашли тренера, который будет вселять в свиней ужас и неконтролируемую панику
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