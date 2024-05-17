Тухель может оказаться в «МЮ»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель открыт к новым приглашениям в межсезонье. По данным журналиста Кристиана Фалька, он рассчитывает вернуться в АПЛ, где ранее возглавлял «Челси».
Также отмечается, что представители специалиста находятся в контакте с «Манчестер Юнайтед».
- Сегодня Тухель окончательно подтвредил, что покинет «Баварию» по завершении сезона.
- Будущее главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага пока не определено.
- В этом сезоне «Красные дьяволы» занимают 8-е место в АПЛ с 57 очками после 37 матчей. Команда продолжает борьбу за место в еврокубках.
- Также «МЮ» вышел в финал Кубка Англии, где встретится с «Манчестер Сити».