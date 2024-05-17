Тухель может оказаться в «МЮ»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель открыт к новым приглашениям в межсезонье. По данным журналиста Кристиана Фалька, он рассчитывает вернуться в АПЛ, где ранее возглавлял «Челси».

Также отмечается, что представители специалиста находятся в контакте с «Манчестер Юнайтед».