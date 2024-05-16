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    • В МВД заявили о наличии телесных повреждений у одного человека в результате драки с участием игроков «Енисея»

    В МВД заявили о наличии телесных повреждений у одного человека в результате драки с участием игроков «Енисея»

    Главное управление МВД России по Красноярскому краю прокомментировало ситуацию с дракой на одной из баз отдыха, в которой участвовали игроки «Енисея».

    «Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия на одной из баз отдыха в Советском районе Красноярска

    13 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на одной из баз в Советском районе краевого центра произошел конфликт между двумя компаниями, в результате которого одному из отдыхающих были причинены телесные повреждения.

    Участники конфликта для дальнейшего разбирательства были доставлены в ОП № 5 МУ МВД России «Красноярское».

    В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», – говорится в заявлении.

    • «Енисей» занимает 6-е место в Первой лиге с 45 очками после 32 матчей.
    • Ближайшую игру команда проведет в гостях против «Черноморца» 18 мая. Начало в 15:00 мск.

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    Источник: телеграм-канал «МВД 24»

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