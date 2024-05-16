В четверг, 16 мая, в 36-м туре испанской Примеры встречаются «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Игра состоится в Сан-Себастьяне, начало – в 23:00 (мск).

«Реал Сосьедад»

Команда Иманоля Альгуасиля набрала 54 очка и занимает 7-е место в Примере. «Реал Сосьедад» добыл 14 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей 48:37.

Отставание команды от места в зоне Лиги Европы составляет 1 очко.

«Валенсия»

«Валенсия» набрала 48 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Рубена Барахи добыли 13 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 37:39.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Валенсия»

В очных встречах команды редко демонстрируют результативный футбол. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.67.