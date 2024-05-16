В четверг, 16 мая, в 36-м туре испанской Примеры встречаются «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Игра состоится в Сан-Себастьяне, начало – в 23:00 (мск).
«Реал Сосьедад»
Команда Иманоля Альгуасиля набрала 54 очка и занимает 7-е место в Примере. «Реал Сосьедад» добыл 14 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей 48:37.
Отставание команды от места в зоне Лиги Европы составляет 1 очко.
«Валенсия»
«Валенсия» набрала 48 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Рубена Барахи добыли 13 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 37:39.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 27.09.23 «Валенсия» – «Реал Сосьедад» – 0:1;
- 25.02.23 «Валенсия» – «Реал Сосьедад» – 1:0;
- 06.11.22 «Реал Сосьедад» – «Валенсия» – 1:1;
- 06.02.22 «Валенсия» – «Реал Сосьедад» – 0:0;
- 21.11.21 «Реал Сосьедад» – «Валенсия» – 0:0.
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Валенсия»
В очных встречах команды редко демонстрируют результативный футбол. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.67.