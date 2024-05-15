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    Губерниев высказался об интересе «Атлетико» к Тюкавину

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию об интересе к Константину Тюкавину со стороны «Атлетико». Ранее сообщалось, что форвард «Динамо» может перейти в мадридский клуб предстоящим летом.

    «Если будет большая команда, как, например, тот же «Атлетико», то надо соглашаться. Если говорить про средний клуб, то мне сложно сказать.

    Хотя можно поехать в средний клуб и через пару лет перейти в тот же «Реал». Хоккеисты же могут, тогда почему Тюкавин не может?» – сказал Губерниев.

    • Рыночная цена Тюкавина – 12 млн евро.
    • В этом сезоне 21-летний нападающий забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 11:02
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1715760723
    Я так и знал, что в Реале играют наши хоккеисты! :)))
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    Спартач80
    1715762768
    Тебя кто-то спрашивал?...
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