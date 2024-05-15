Губерниев высказался об интересе «Атлетико» к Тюкавину

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию об интересе к Константину Тюкавину со стороны «Атлетико». Ранее сообщалось, что форвард «Динамо» может перейти в мадридский клуб предстоящим летом.

«Если будет большая команда, как, например, тот же «Атлетико», то надо соглашаться. Если говорить про средний клуб, то мне сложно сказать.

Хотя можно поехать в средний клуб и через пару лет перейти в тот же «Реал». Хоккеисты же могут, тогда почему Тюкавин не может?» – сказал Губерниев.