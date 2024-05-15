Вендел назвал клуб, в котором он проведет следующий сезон

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о своих планах на будущее. Бразилец заверил, что продолжит играть в петербургском клубе.

– До летнего трансферного окна осталось совсем мало времени. Ты уже внутри себя принял решение относительно своего будущего? Какой процент вероятности, что ты покинешь «Зенит»?

– Процент равен нулю. Я здесь и в следующем сезоне тоже буду тут. На каникулах съезжу проведать родных и вернусь в Петербург со спокойной головой, чтобы работать и добиваться с «Зенитом» новых высот.

– Но где ты будешь искать мотивацию? Ведь ты и сам неоднократно признавался, что хочешь играть в еврокубках, а России, к сожалению, это в ближайшие годы не светит.

– Мотивация – это победы, хорошая спортивная форма, трофеи и титулы. Тeплое отношение в коллективе. Если мы не можем сейчас повлиять на ситуацию с еврокубками, остаeтся только работать. Работать и вновь стараться завоевать золото чемпионата России и Кубок страны. Чемпионские эмоции не утомляют, от них невозможно устать.