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    Вендел назвал клуб, в котором он проведет следующий сезон

    Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о своих планах на будущее. Бразилец заверил, что продолжит играть в петербургском клубе.

    – До летнего трансферного окна осталось совсем мало времени. Ты уже внутри себя принял решение относительно своего будущего? Какой процент вероятности, что ты покинешь «Зенит»?

    – Процент равен нулю. Я здесь и в следующем сезоне тоже буду тут. На каникулах съезжу проведать родных и вернусь в Петербург со спокойной головой, чтобы работать и добиваться с «Зенитом» новых высот.

    – Но где ты будешь искать мотивацию? Ведь ты и сам неоднократно признавался, что хочешь играть в еврокубках, а России, к сожалению, это в ближайшие годы не светит.

    – Мотивация – это победы, хорошая спортивная форма, трофеи и титулы. Тeплое отношение в коллективе. Если мы не можем сейчас повлиять на ситуацию с еврокубками, остаeтся только работать. Работать и вновь стараться завоевать золото чемпионата России и Кубок страны. Чемпионские эмоции не утомляют, от них невозможно устать.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (6)
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    Алексей-Ул-google
    1715758541
    Интересно, почему он имеет гражданство, и считается как русский, но в сборной со своей статистикой не играет . Почему?
    Ответить
    СпорЦмен
    1715759917
    Посмотрете, из бразильца слепили человека! :)))
    Ответить
    ...уефан
    1715760646
    ..."Я на своих шестнадцати аршинах здесь сидел и сидеть буду!"(с)...
    Ответить
    acor94
    1715765117
    Дай бог, за него 25 лямов кто-нибудь отвалит и мы его наконец сбагрим, в аравию можно, к мальколму.
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    Номэд
    1715766859
    Нехило ему видимо зарплату подняли, что решил остаться.
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