В среду, 15 мая, в перенесенном матче 32-го тура французской Лиги 1 сыграют «Реймс» и «Марсель». Матч пройдет в Реймсе, начало – в 22:00 (мск).

«Реймс»

«Реймс» набрал 41 очко и занимает 11-е место в Лиге 1. Команда, оставшаяся в начале мая без главного тренера, добыла 11 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений, разница мячей – 56:13.

«Марсель»

«Марсель» набрал 47 очков и находится на 8-м месте. Подопечные Жана-Луи Гассе добыли 12 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 50:39.

Отставание команды от 6-го еврокубкового места – 3 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Реймс» – «Марсель»

«Реймс» спокойно доигрывает сезон, «Марсель ведет борьбу за попадание в еврокубки. Мотивация гостей сыграет свою роль, наш прогноз – П2 с коэффициентом 2.15.