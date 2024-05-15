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    «Реймс» – «Марсель»: прогноз на матч 32 тура Лиги 1, 15 мая

    В среду, 15 мая, в перенесенном матче 32-го тура французской Лиги 1 сыграют «Реймс» и «Марсель». Матч пройдет в Реймсе, начало – в 22:00 (мск).

    «Реймс»

    «Реймс» набрал 41 очко и занимает 11-е место в Лиге 1. Команда, оставшаяся в начале мая без главного тренера, добыла 11 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений, разница мячей – 56:13.

    «Марсель»

    «Марсель» набрал 47 очков и находится на 8-м месте. Подопечные Жана-Луи Гассе добыли 12 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 50:39.

    Отставание команды от 6-го еврокубкового места – 3 очка.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 12.08.23 «Марсель» – «Реймс» – 2:1;
    • 19.03.23 «Реймс» – «Марсель» – 1:2;
    • 07.08.22 «Марсель»«Реймс» – 4:1;
    • 24.04.22 «Реймс» – «Марсель» – 0:1;
    • 22.12.21 «Марсель» – «Реймс» – 1:1.

    Прогноз на матч «Реймс» – «Марсель»

    «Реймс» спокойно доигрывает сезон, «Марсель ведет борьбу за попадание в еврокубки. Мотивация гостей сыграет свою роль, наш прогноз – П2 с коэффициентом 2.15.

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    Источник: «Бомбардир»

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