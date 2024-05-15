В среду, 15 мая, в перенесенном матче 32-го тура французской Лиги 1 сыграют «Реймс» и «Марсель». Матч пройдет в Реймсе, начало – в 22:00 (мск).
«Реймс»
«Реймс» набрал 41 очко и занимает 11-е место в Лиге 1. Команда, оставшаяся в начале мая без главного тренера, добыла 11 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений, разница мячей – 56:13.
«Марсель»
«Марсель» набрал 47 очков и находится на 8-м месте. Подопечные Жана-Луи Гассе добыли 12 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 50:39.
Отставание команды от 6-го еврокубкового места – 3 очка.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 12.08.23 «Марсель» – «Реймс» – 2:1;
- 19.03.23 «Реймс» – «Марсель» – 1:2;
- 07.08.22 «Марсель» – «Реймс» – 4:1;
- 24.04.22 «Реймс» – «Марсель» – 0:1;
- 22.12.21 «Марсель» – «Реймс» – 1:1.
Прогноз на матч «Реймс» – «Марсель»
«Реймс» спокойно доигрывает сезон, «Марсель ведет борьбу за попадание в еврокубки. Мотивация гостей сыграет свою роль, наш прогноз – П2 с коэффициентом 2.15.