В 34 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «Ньюкасл Юнайтед». Поединок пройдет в среду, 15 мая, начнется в 22:00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Эрика тен Хаага в последних пяти матчах выиграли две встречи, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда забила восемь голов и пропустила 11 мячей.

В предыдущей встрече «Манчестер Юнайтед» дома уступил лондонскому «Арсеналу» – 0:1.

«Ньюкасл»

Команда Эдди Хау в последних пяти матчах выиграла три встречи, по разу сыграла вничью и потерпела поражение. «Ньюкасл» забил 14 голов и пропустил пять мячей. К слову, коллектив не проигрывает на протяжении трех матчей кряду.

В предыдущем матче «Ньюкасл» сыграл вничью с «Брайтоном» – 1:1.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»

«Ньюкасл» выиграл три последние очные встречи команд. В предстоящем поединке обе команды имеют примерно одинаковые шансы на успех, но гости, на наш взгляд, пребывают в лучшей игровой форме. Наш прогноз – победа «Ньюкасла» или ничья (1.48).