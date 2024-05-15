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    • «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» прогноз на 34 тур английской Премьер-Лиги, 15 мая

    «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» прогноз на 34 тур английской Премьер-Лиги, 15 мая

    В 34 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «Ньюкасл Юнайтед». Поединок пройдет в среду, 15 мая, начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Манчестер Юнайтед»

    Подопечные Эрика тен Хаага в последних пяти матчах выиграли две встречи, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда забила восемь голов и пропустила 11 мячей.

    В предыдущей встрече «Манчестер Юнайтед» дома уступил лондонскому «Арсеналу» – 0:1.

    «Ньюкасл»

    Команда Эдди Хау в последних пяти матчах выиграла три встречи, по разу сыграла вничью и потерпела поражение. «Ньюкасл» забил 14 голов и пропустил пять мячей. К слову, коллектив не проигрывает на протяжении трех матчей кряду.

    В предыдущем матче «Ньюкасл» сыграл вничью с «Брайтоном» – 1:1.

    Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» выиграл три последние очные встречи команд. В предстоящем поединке обе команды имеют примерно одинаковые шансы на успех, но гости, на наш взгляд, пребывают в лучшей игровой форме. Наш прогноз – победа «Ньюкасла» или ничья (1.48).

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    Источник: «Бомбардир»

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