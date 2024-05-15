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    «Брайтон» – «Челси»: прогноз на матч 34 тура АПЛ, 15 мая

    В среду, 15 мая, в перенесенном матче 34-го тура АПЛ сыграют «Брайтон» и «Челси». Матч пройдет в Брайтоне, начало – в 21:45 (мск).

    «Брайтон»

    Команда Роберто Де Дзерби набрала 48 очков и занимает 10-е место в АПЛ. «Брайтон» добыл 12 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей – 54:58.

    «Челси»

    Лондонцы набрали 57 очков и находятся на 7-м месте в таблице. Подопечные Маурисио Почеттино добыли 16 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 73:61.

    Команда имеет одинаковое количество очков с «Ньюкаслом», занимающим еврокубковое место.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 03.12.23 «Челси» – «Брайтон» – 3:2;
    • 15.04.23 «Челси» – «Брайтон» – 1:2;
    • 29.10.22 «Брайтон» – «Челси» – 4:1;
    • 18.01.22 «Брайтон» – «Челси» – 1:1;
    • 29.12.21 «Челси» – «Брайтон» – 1:1.

    Прогноз на матч «Брайтон» – «Челси»

    «Челси» борется за попадание в еврокубки, у «Брайтона» такого стимула нет. Лондонцы прибавили на финише сезона, а команда Де Дзерби совсем плоха. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.98.

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    «Брайтон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

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