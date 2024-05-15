В среду, 15 мая, в перенесенном матче 34-го тура АПЛ сыграют «Брайтон» и «Челси». Матч пройдет в Брайтоне, начало – в 21:45 (мск).

«Брайтон»

Команда Роберто Де Дзерби набрала 48 очков и занимает 10-е место в АПЛ. «Брайтон» добыл 12 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей – 54:58.

«Челси»

Лондонцы набрали 57 очков и находятся на 7-м месте в таблице. Подопечные Маурисио Почеттино добыли 16 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 73:61.

Команда имеет одинаковое количество очков с «Ньюкаслом», занимающим еврокубковое место.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Брайтон» – «Челси»

«Челси» борется за попадание в еврокубки, у «Брайтона» такого стимула нет. Лондонцы прибавили на финише сезона, а команда Де Дзерби совсем плоха. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.98.