В среду, 15 мая, в перенесенном матче 34-го тура АПЛ сыграют «Брайтон» и «Челси». Матч пройдет в Брайтоне, начало – в 21:45 (мск).
«Брайтон»
Команда Роберто Де Дзерби набрала 48 очков и занимает 10-е место в АПЛ. «Брайтон» добыл 12 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей – 54:58.
«Челси»
Лондонцы набрали 57 очков и находятся на 7-м месте в таблице. Подопечные Маурисио Почеттино добыли 16 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 73:61.
Команда имеет одинаковое количество очков с «Ньюкаслом», занимающим еврокубковое место.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 03.12.23 «Челси» – «Брайтон» – 3:2;
- 15.04.23 «Челси» – «Брайтон» – 1:2;
- 29.10.22 «Брайтон» – «Челси» – 4:1;
- 18.01.22 «Брайтон» – «Челси» – 1:1;
- 29.12.21 «Челси» – «Брайтон» – 1:1.
Прогноз на матч «Брайтон» – «Челси»
«Челси» борется за попадание в еврокубки, у «Брайтона» такого стимула нет. Лондонцы прибавили на финише сезона, а команда Де Дзерби совсем плоха. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.98.