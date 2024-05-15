В среду, 15 мая, в 36-м туре испанской Примеры сыграют «Хетафе» и «Атлетико». Матч пройдет в Хетафе, начало – в 23:00 (мск).

Команда Хосе Бордаласа набрала 43 очка и находится на 10-м месте. Хозяева предстоящей игры добыли 10 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 41:48.

«Атлетико»

«Атлетико» набрал 70 очков и занимает 4-е место. Подопечные Диего Симеоне добыли 22 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 64:39.

Отрыв от 5-го места составляет 8 очков – место в ЛЧ почти гарантировано.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Хетафе» – «Атлетико»

Гостям еще нужны очки, чтобы официально гарантировать себе путевку в Лигу чемпионов. «Хетафе» спокойно доигрывает сезон без мотивации. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.80.