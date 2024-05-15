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    • «Хетафе» – «Атлетико»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая

    «Хетафе» – «Атлетико»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая

    В среду, 15 мая, в 36-м туре испанской Примеры сыграют «Хетафе» и «Атлетико». Матч пройдет в Хетафе, начало – в 23:00 (мск).

    «Хетафе»

    Команда Хосе Бордаласа набрала 43 очка и находится на 10-м месте. Хозяева предстоящей игры добыли 10 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 41:48.

    «Атлетико»

    «Атлетико» набрал 70 очков и занимает 4-е место. Подопечные Диего Симеоне добыли 22 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 64:39.

    Отрыв от 5-го места составляет 8 очков – место в ЛЧ почти гарантировано.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 19.12.23 «Атлетико» – «Хетафе» – 3:3;
    • 04.02.23 «Атлетико» – «Хетафе» – 1:1;
    • 15.08.22 «Хетафе» – «Атлетико» – 0:3;
    • 12.02.22 «Атлетико» – «Хетафе» – 4:3;
    • 21.09.21 «Хетафе» – «Атлетико» – 1:2.

    Прогноз на матч «Хетафе» – «Атлетико»

    Гостям еще нужны очки, чтобы официально гарантировать себе путевку в Лигу чемпионов. «Хетафе» спокойно доигрывает сезон без мотивации. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.80.

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    Источник: «Бомбардир»

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