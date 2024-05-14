Бруну Фернандеш определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш на прошлой неделе обсуждал свое будущее с представителями клуба.
Стороны договорились, что португалец не покинет команду предстоящим летом.
В «МЮ» намерены строить игру вокруг 29-летнего футболиста. Также его убедили в конкурентоспособности «Юнайтед» и наличии амбиций бороться за престижные трофеи.
- В этом сезоне Фернандеш забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 45 матчах.
- Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.
- Сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Баварии».