Бруну Фернандеш определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш на прошлой неделе обсуждал свое будущее с представителями клуба.

Стороны договорились, что португалец не покинет команду предстоящим летом.

В «МЮ» намерены строить игру вокруг 29-летнего футболиста. Также его убедили в конкурентоспособности «Юнайтед» и наличии амбиций бороться за престижные трофеи.