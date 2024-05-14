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    • Фанаты «Арсенала» ночью запускали фейерверки возле отеля, где должны были спать игроки «Ман Сити», но их там не оказалось

    Фанаты «Арсенала» ночью запускали фейерверки возле отеля, где должны были спать игроки «Ман Сити», но их там не оказалось

    Группа болельщиков «Арсенала» пыталась не дать выспаться футболистам «Манчестер Сити» перед перенесенным матчем 34-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

    Фанаты всю ночь запускали фейерверки возле отеля, где должны были находиться игроки команды-конкурента.

    Но в «Сити» приняли решение лететь в Лондон во вторник утром, поэтому запускаемые салюты мешали спать только обычным постояльцам гостиницы.

    • «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» сегодня в 22:00 мск.
    • Если команда Хосепа Гвардиолы потеряет очки, то «Арсенал» сохранит лидерство в АПЛ за тур до конца сезона.
    • «Тоттенхэм» ведет борьбу за попадание в топ-4 лиги, дающее путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

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    Источник: Evening Standard

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