Комментатор Елагин – о Смолове: «Похоже, наелся футболом»

Комментатор Александр Елагин высказался об игре нападающего «Динамо» Федора Смолова.

«Федор – безумно талантливый футболист! Но остановился. Подчеркиваю: не его остановили, а он сам это сделал. Некоторые игроки получают жуткие травмы на взлете и завершают карьеры. Вот это ужасно. Но Федю-то никто не ломал. Считаю, по своему потенциалу он еще может выстрелить, но, похоже, наелся футболом. Так тоже бывает», – сказал Елагин.