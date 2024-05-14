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    Комментатор Елагин – о Смолове: «Похоже, наелся футболом»

    Комментатор Александр Елагин высказался об игре нападающего «Динамо» Федора Смолова.

    «Федор – безумно талантливый футболист! Но остановился. Подчеркиваю: не его остановили, а он сам это сделал. Некоторые игроки получают жуткие травмы на взлете и завершают карьеры. Вот это ужасно. Но Федю-то никто не ломал. Считаю, по своему потенциалу он еще может выстрелить, но, похоже, наелся футболом. Так тоже бывает», – сказал Елагин.

    • В этом сезоне 34-летний Смолов провел 32 матча, забил 6 голов, отдал 4 передачи.
    • На счету форварда 45 игр и 16 забитых мячей в сборной России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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