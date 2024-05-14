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    Мбаппе высказался об уходе из Лиги 1

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на церемонии вручения наград Национального союза профессиональных футболистов (UNFP), который признал его лучшим игроком завершающегося сезона в чемпионате Франции, сказал, что будет скучать по выступлениям в Лиге 1.

    «Я буду скучать по Лиге 1. Это сложно, гораздо сложнее, чем может показаться. Это глава моей жизни, которая закрывается. Лига 1 всегда была важной частью моей жизни. Я старался быть достойным представителем этого чемпионата. Я ухожу с гордо поднятой головой.

    Но я никогда не смог бы сделать этого без «Монако» и, конечно, «ПСЖ», где я играл вместе с выдающимися игроками. Я хотел бы поблагодарить всех в клубе, будь то тренер, который всегда верил в меня, персонал, медицинский персонал, всех в клубе, спортивных директоров и президента. Акционера, который поверил в меня, его высочество эмира, который выбрал меня, когда мне было 18 лет, и сделал на меня ставку.

    Спасибо всем людям, которые тоже находятся здесь. Все здесь оказали влияние на мою карьеру в Лиге 1. Соперники дали мне силы превзойти себя. Я смотрю все игры, знаю всех игроков. Мне будет этого не хватать.

    То, что нас ждет впереди, очень интересно. Но я здесь, чтобы сказать спасибо и отплатить за доверие, которое мне оказали. Я хотел бы поблагодарить свою семью, которая всегда поддерживала меня в хорошие и плохие времена.

    Мой отец хотел, чтобы я вошел в историю чемпионата, прежде чем я уйду. Я хотел бы поблагодарить их всех. Это был долгий путь, и я очень счастлив», – сказал Мбаппе.

    • Форвард покидает «ПСЖ» по завершении контракта.
    • В этом сезоне парижанам предстоит сыграть еще 2 матча в Лиге 1 и финал Кубка Франции.
    • В чемпионате Мбаппе на данный момент забил 27 голов.

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    Источник: RMC Sport

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