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    Клуб Роналду заинтересован в Каземиро

    Представители полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро провели переговоры с несколькими клубами саудовской Про-лиги. По данным The Telegraph, наиболее близок к подписанию игрока «Аль-Наср», за который выступает экс-хавбек «МЮ» Криштиану Роналду.

    Английский клуб не настаивает на уходе бразильца, но готов продать его в начале трансферного окна.

    Также сообщается об интересе саудовцев к другому полузащитнику «МЮ» Бруну Фернандешу, однако его трансфер этим летом маловероятен.

    Всего предстоящим летом клубы Саудовской Аравии планируют совершить около 10 значимых подписаний – среди игроков, в которых наиболее заинтересована лига, называются Алиссон и Мохамед Салах из «Ливерпуля», а также Эдерсон и Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити».

    • 32-летний Каземиро провел в этом сезоне 30 матчей за клуб, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
    • Контракт Роналду с «Аль-Насром» истекает в июне следующего года.

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    Источник: The Telegraph

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