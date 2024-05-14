Клуб Роналду заинтересован в Каземиро

Представители полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро провели переговоры с несколькими клубами саудовской Про-лиги. По данным The Telegraph, наиболее близок к подписанию игрока «Аль-Наср», за который выступает экс-хавбек «МЮ» Криштиану Роналду.

Английский клуб не настаивает на уходе бразильца, но готов продать его в начале трансферного окна.

Также сообщается об интересе саудовцев к другому полузащитнику «МЮ» Бруну Фернандешу, однако его трансфер этим летом маловероятен.

Всего предстоящим летом клубы Саудовской Аравии планируют совершить около 10 значимых подписаний – среди игроков, в которых наиболее заинтересована лига, называются Алиссон и Мохамед Салах из «Ливерпуля», а также Эдерсон и Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити».