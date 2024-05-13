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    Булыкин определил лучших в сезоне РПЛ

    Дмитрий Булыкин назвал сильнейших футболистов и тренеров уходящего сезона в чемпионате России.

    «Отмечу Тюкавина. Он заметно прибавил.

    Надо еще выделить лучшего бомбардира – Кассьерру, хоть вторая половина у него и не очень.

    В центре поля выделил бы Сперцяна. Все-таки «Краснодар» еще в медалях и даже борются за чемпионство.

    В других линиях отметил бы Сафонова и Кержакова. Они пока что лучшие в РПЛ.

    Из защитников не выбрал бы Бабича. Он пока не лучший. Включил бы Дугласа Сантоса.

    Игрок-открытие для меня – Педро, который завалил два нереальных гола. Удивил Файзуллаев. А вот трансферы «Динамо» не впечатлили: ни Чавес, ни Битело, ни Карраскаль. Нельзя их назвать открытиями.

    Лучшие тренер – Семак. Он участвует в чемпионской гонке. Хоть «Зенит» и выступает не очень хорошо. Все равно Семак один из лучших тренеров в России, а составить конкуренцию ему может только Личка. Сезон «Динамо» получился хороший, хоть и неровный.

    Если бы остался работать Ивич, может, и он претендовал на звание лучшего. Но не ясно, смог бы он довести дело до конца. С ним «Краснодар» мог бы до сих пор быть первым. Но его не могу все равно выделить», – сказал Булыкин.

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    Источник: Sport24

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    13.05.2024 23:10
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