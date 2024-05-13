Булыкин определил лучших в сезоне РПЛ

Дмитрий Булыкин назвал сильнейших футболистов и тренеров уходящего сезона в чемпионате России.

«Отмечу Тюкавина. Он заметно прибавил.

Надо еще выделить лучшего бомбардира – Кассьерру, хоть вторая половина у него и не очень.

В центре поля выделил бы Сперцяна. Все-таки «Краснодар» еще в медалях и даже борются за чемпионство.

В других линиях отметил бы Сафонова и Кержакова. Они пока что лучшие в РПЛ.

Из защитников не выбрал бы Бабича. Он пока не лучший. Включил бы Дугласа Сантоса.

Игрок-открытие для меня – Педро, который завалил два нереальных гола. Удивил Файзуллаев. А вот трансферы «Динамо» не впечатлили: ни Чавес, ни Битело, ни Карраскаль. Нельзя их назвать открытиями.

Лучшие тренер – Семак. Он участвует в чемпионской гонке. Хоть «Зенит» и выступает не очень хорошо. Все равно Семак один из лучших тренеров в России, а составить конкуренцию ему может только Личка. Сезон «Динамо» получился хороший, хоть и неровный.

Если бы остался работать Ивич, может, и он претендовал на звание лучшего. Но не ясно, смог бы он довести дело до конца. С ним «Краснодар» мог бы до сих пор быть первым. Но его не могу все равно выделить», – сказал Булыкин.